Военнослужащие РФ проводят репетицию в честь Дня Победы в Алабине

На полигоне Алабино проходит первая совместная репетиция пеших расчетов и механизированных колонн. На площадке специально воссоздали Красную площадь, чтобы военнослужащие могли лучше выполнять маневры. Для ориентира были обозначены Мавзолей, ГУМ и Храм Василия Блаженного.

Военнослужащие, участвующие в этом мероприятии, назвали это не репетицией, а настоящей тренировкой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.