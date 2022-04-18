Истребители МиГ-29 выстроились в виде буквы Z на репетиции парада Победы

В рамках тренировки воздушной части парада Победы восемь самолетов МиГ-29 пролетели в виде символа Z.

Буква Z стала одним из символов специальной военной операции за защите ДНР и ЛНР. Всего в составе парадного строя авиации в Клину были представлены 77 летательных аппаратов: 15 вертолетов и 62 самолета.

Открывал воздушную часть парада самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении ударных вертолетов Ми-24. За ними проследовали группы вертолетов армейской авиации ВКС Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.