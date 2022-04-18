Первая репетиция парада в честь Дня Победы проходит в Алабине

В Алабине 18 апреля проходит первая совместная репетиция пеших расчетов и механизированных колонн парада в честь Дня Победы. На площадке воссоздана Красная площадь, а для ориентира обозначены Мавзолей, ГУМ и Храм Василия Блаженного.

Во время городских репетиций поменяется маршрут движения военной техники по Москве. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.