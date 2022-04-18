Городскую набережную затопило в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве из берегов вышла Клязьма и затопила городскую набережную. Специалисты отмечают, что такого разлива реки не было почти 10 лет.

О том, какие регионы еще подтапливает и когда половодье пойдет на спад, – в эфире телеканала Москва 24.

