Началась подготовка к параду в честь Дня Победы

18 апреля на полигоне Алабино проходит первая совместная репетиция пеших расчетов и механизированных колонн к параду в честь Дня Победы. На площадке воссоздана Красная площадь, а для ориентира обозначены Мавзолей, ГУМ и Храм Василия Блаженного.

Кстати, во время городских репетиций поменяется маршрут движения военной техники по Москве. По каким улицам пройдут колонны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.