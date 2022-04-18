Российские военные готовятся к параду в честь Дня Победы

Парад в честь Дня Победы должен состояться 9 мая. Военные готовятся к одному из важнейших дней в году.

Уже началась репетиция на полигоне Алабино. В небе Подмосковья должны появиться "Стрижи", "Русские витязи" и "Беркуты". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.