У православных верующих началась Страстная неделя перед Пасхой

Накануне православные христиане отпраздновали Вербное воскресенье. Чуть меньше семи дней остается до Пасхи. У верующих наступает самое строгое время – Страстная неделя.

В эти дни полагается соблюдать пост, обычно к нему присоединяются даже те, кто не постился все эти 40 дней, а также больше времени посвящать духовной стороне жизни.

Каждый день в храмах проходят особые службы. По традиции, освящают угощения – яйца, творожные пасхи и куличи – в субботу. Обычно это можно сделать и в праздничную ночь или в Светлое воскресенье утром. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.