В России предлагают пересмотреть правила оплаты коммунальных услуг. Некоторых должников хотят заставить платить по двойному тарифу.

Речь идет о тех, кто рассчитывается по нормативам, а не по счетчикам, и не торопится платить за временных жильцов. В таком случае собираются делать перерасчет с момента заселения или за три последних месяца, если точную дату установить не удалось.

Кроме того, хотят упростить процедуру лишения должников ресурсов. Предполагается, что подачу света и воды будут не просто ограничивать, а отключать полностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.