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18 марта, 17:15

Общество

Синоптики пообещали до 4–6 градусов тепла в Москве 19 марта

Синоптики пообещали до 4–6 градусов тепла в Москве 19 марта

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По прогнозам синоптиков, в среду, 19 марта, воздух в столице прогреется до 4–6 градусов тепла. Порывы ветра местами будут достигать примерно 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Между тем в воскресенье, 23 марта, ожидается обновление рекорда атмосферного давления. Барометры могут показать 766 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 пунктов выше нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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