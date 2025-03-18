Синоптики пообещали до 4–6 градусов тепла в Москве 19 марта

По прогнозам синоптиков, в среду, 19 марта, воздух в столице прогреется до 4–6 градусов тепла. Порывы ветра местами будут достигать примерно 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Между тем в воскресенье, 23 марта, ожидается обновление рекорда атмосферного давления. Барометры могут показать 766 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 пунктов выше нормы.

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