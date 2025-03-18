В Росгвардии предложили поменять форму охранников

В Росгвардии предложили запретить охране выглядеть как силовики. Например, убрать из гардероба одежду, похожую на форму сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Знаки отличия тоже предлагается снять, зато обязательными станут элементы, по которым можно будет определить принадлежность человека к частной охранной организации, где он трудится.

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