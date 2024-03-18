Желтый уровень опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы до 20 марта

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Московской области до утра среды, 20 марта. Синоптики отметили, что метеоситуацию в столице определяет циклон. Погода обещает быть пасмурной, температура воздуха составит до 5 градусов тепла.

Несмотря на потепление, сугробы в Москве еще не растаяли. По прогнозам, они уменьшатся максимум на 15 сантиметров к 24 марта.

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