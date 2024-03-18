Определены победители третьего розыгрыша программы "Миллион призов"

В столице определили победителей заключительного розыгрыша программы "Миллион призов" – это более 350 тысяч человек. В последнем туре приняли участие те, кто голосовал онлайн с 20:00 16 марта и до 20:00 17 марта. Сообщения приходят от имени DIT_MOS.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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