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Новости

18 марта, 10:15

Общество

Завершился третий розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов"

Завершился третий розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов"

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Третий розыгрыш призов для участников электронного голосования пройдет 18 марта

В столице провели второй розыгрыш призовых баллов акции "Миллион призов"

Третий розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" завершился. В нем приняли участие москвичи, которые отдали свои голоса онлайн или с помощью терминала на избирательном участке.

Уведомление о выигрыше участники получат в СМС-сообщении от имени DIT_MOS. Его отправят на номер, который был указан при электронном голосовании.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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