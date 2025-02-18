Снегопад сохранится в столице до утра 19 февраля. При этом, как считают синоптики, пик холодов в Москве пройден, и теперь будет постепенно теплеть.

Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы ветеранам войны, а также участникам специальной военной операции и военнослужащим войск ПВО. Церемония награждения прошла в преддверии Дня защитника Отечества в Белом зале мэрии.

Делегации России и США провели встречу в Эр-Рияде. Главные итоги переговоров – стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне, а также сформировать рабочие группы для завершения конфликта на Украине.

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