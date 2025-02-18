Гидрометцентр сообщил о ночном снегопаде в Москве

Во вторник, 18 февраля, после 21:00 в столице может начаться снегопад, который продлится всю ночь. В Гидрометцентре сообщили, что ожидается небольшой, местами умеренный снег, его количество составит 1–2 миллиметра.

Пик холодов в Москве пройден, однако в ближайшие дни сохранится морозная погода с небольшими осадками. В ночь на среду, 19 февраля, температура опустится до минус 8–10 градусов.

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