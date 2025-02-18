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18 февраля, 11:15

Общество

Синоптики пообещали облачную погоду и небольшой снег в Москве 18 февраля

Синоптики пообещали облачную погоду и небольшой снег в Москве 18 февраля

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По прогнозам синоптиков, 18 февраля в Москве ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, местами возможен снег.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от минус 6 до минус 8 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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