18 февраля, 11:15Общество
Синоптики пообещали облачную погоду и небольшой снег в Москве 18 февраля
По прогнозам синоптиков, 18 февраля в Москве ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, местами возможен снег.
Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от минус 6 до минус 8 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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