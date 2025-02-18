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18 февраля, 07:45

Общество

Спрос на сотрудников старше 40 лет вырос в России в 2 раза за последний год

Спрос на сотрудников старше 40 лет вырос в России в 2 раза за последний год

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В России спрос на сотрудников старше 40 лет вырос в 2 раза за последний год. Все чаще таких соискателей стали приглашать в качестве управленцев, а также на должности в сфере финансов, безопасности, сельского хозяйства и на предприятия, где добывают различное сырье.

Такой интерес работодатели объясняют дефицитом кадров и нарастающей конкуренцией на рынке труда, а еще сотрудники старше 40 лет имеют большой опыт и могут стать наставниками для молодых специалистов, а также открыты к новым знаниям, быстро осваивают технологии и хорошо адаптируются в коллективе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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