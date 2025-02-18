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18 февраля, 07:45

Общество

В России вырос спрос на сотрудников старше 40 лет

В России вырос спрос на сотрудников старше 40 лет

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В России спрос на сотрудников старше 40 лет вырос вдвое за последний год. Их стали приглашать в качестве управленцев, а также на должности в сфере финансов, безопасности, сельского хозяйства и на предприятия, на которых добывают сырье.

Это связано с дефицитом кадров и нарастающей конкуренцией на рынке труда. Также такие сотрудники имеют большой опыт и могут быть наставниками для молодых специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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