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18 февраля, 07:45

Общество

В Москве контрактникам обещают выплатить более 5 млн руб за первый год службы

В Москве контрактникам обещают выплатить более 5 млн руб за первый год службы

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Москвичам, которые заключат контракт с Минобороны, обещают выплатить свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства – 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная ежемесячная выплата – 50 тысяч рублей.

Подать заявление можно на портале mos.ru или в пункте отбора на улице Яблочкова. Минимальный срок службы по контракту – 1 год, максимальный – 5 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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