Циклон "Иления" пришел в Россию из Западной Европы

Циклон "Иления" добрался до России из Западной Европы. Он накрыл Калининград, теперь на очереди Санкт-Петербург и Москва.

До этого с непогодой столкнулись Германия и Польша. В немецком городе Клеве шторм обрушил здание, в Гамбурге полностью затопило рынок.

Чего можно ожидать в Москве? И надолго ли циклон задержится в столице? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.