Москвичи показали, как добирались до работы в мороз

Небольшое потепление накануне дало надежду москвичам на то, что сильные морозы отступили. В это поверил и ведущий Москвы 24, однако сильно ошибался.

Станислав Кулик показал, как добирался на работу в -18 градусов. ​​Подробнее – в сюжете телеканала.