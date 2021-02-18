Новости России: Сахалин накрыли мощные снегопады

Сахалин накрыли мощные снегопады. Местные жители сидят без электричества. Их замело настолько, что откапывать приходится даже собственные дома. Застрявшую в снегу скорую еще и накрыло лавиной. Освободить из снежного плена ее смог только экскаватор. Спасатели круглые сутки ищут пропавшего в метель мужчину, который на специальной технике расчищал снег. В зону поиска 18 февраля планируют направить вертолет и беспилотник. Говорят, что еще есть шанс найти человека живым, если в момент схода лавин он находился в своем авто.

От сильных снегопадов страдают и в Новосибирске. Из-за гигантских сугробов водитель автобуса не смог после остановки закрыть двери. В результате распахнутые створки начали зачерпывать снег прямо в салон. Ехать в таком необычном транспорте было невозможно, и водитель предпочел остановиться и высадить пассажиров.

Руководство полиции Ханты-Мансийского округа накажут за "урок по действиям на беспорядках", проведенный в одной из школ Нижневартовска. Там старшеклассников одели в форму ОМОНа, дали им дубинки и щиты, а другие ученики закидывали их мячами. Перед этим офицеры полиции рассказывали детям, в какие вузы нужно поступать, чтобы стать Росгвардейцем. Теперь начальнику местного управления МВД и нескольким его подчиненным объявлено о неполном служебном соответствии.

Петербургский суд так увлекся просмотром аниме, что запретил еще парочку. На этот раз под прицел попали две части "Князя тьмы", "Натюрморт в серых тонах" и "Клинок Маню". Причина блокировки в сообщении пресс-службы судов не приводится. Около двух недель назад в Петербурге запретили еще десяток японских мультфильмов на нескольких сайтах.

На Кубани дети развернули целую спасательную операцию и по очереди отогревали бездомного щенка своими куртками. Они шли из школы и не смогли пройти мимо, увидев как пес мерзнет на морозе.