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Общество

18 февраля, 06:45

Новости России: Сахалин накрыли мощные снегопады

общество погода суды животные регионы видео Никита Пименов Мария Рыбакова

Сахалин накрыли мощные снегопады. Местные жители сидят без электричества. Их замело настолько, что откапывать приходится даже собственные дома. Застрявшую в снегу скорую еще и накрыло лавиной. Освободить из снежного плена ее смог только экскаватор. Спасатели круглые сутки ищут пропавшего в метель мужчину, который на специальной технике расчищал снег. В зону поиска 18 февраля планируют направить вертолет и беспилотник. Говорят, что еще есть шанс найти человека живым, если в момент схода лавин он находился в своем авто.

От сильных снегопадов страдают и в Новосибирске. Из-за гигантских сугробов водитель автобуса не смог после остановки закрыть двери. В результате распахнутые створки начали зачерпывать снег прямо в салон. Ехать в таком необычном транспорте было невозможно, и водитель предпочел остановиться и высадить пассажиров.

Руководство полиции Ханты-Мансийского округа накажут за "урок по действиям на беспорядках", проведенный в одной из школ Нижневартовска. Там старшеклассников одели в форму ОМОНа, дали им дубинки и щиты, а другие ученики закидывали их мячами. Перед этим офицеры полиции рассказывали детям, в какие вузы нужно поступать, чтобы стать Росгвардейцем. Теперь начальнику местного управления МВД и нескольким его подчиненным объявлено о неполном служебном соответствии.

Петербургский суд так увлекся просмотром аниме, что запретил еще парочку. На этот раз под прицел попали две части "Князя тьмы", "Натюрморт в серых тонах" и "Клинок Маню". Причина блокировки в сообщении пресс-службы судов не приводится. Около двух недель назад в Петербурге запретили еще десяток японских мультфильмов на нескольких сайтах.

На Кубани дети развернули целую спасательную операцию и по очереди отогревали бездомного щенка своими куртками. Они шли из школы и не смогли пройти мимо, увидев как пес мерзнет на морозе.

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