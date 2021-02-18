В России могут создать специальный фонд для выплаты алиментов. Накануне Владимир Путин заявил, что эта тема обсуждается экспертами. Идею поддержала и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Если алиментщик злостно уклоняется от выплат, то одинокий родитель сможет получать полагающиеся деньги от государства. А возвратом этих средств из кармана уклониста обратно в фонд займется уже полиция.

Кроме того, планируется создать реестр алиментщиков, чтобы тех, кто пренебрегает своими обязанностями, было легче находить и наказывать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.