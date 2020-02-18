Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля 2020, 18:30

Общество

Оплатить лечение детям с редкой болезнью предложили из бюджета

Оплатить лечение детям с редкой болезнью предложили из бюджета

Милонов предложил конституционно запретить аборты

"Погода": теплая погода ожидается в Москве

"Это было смешно": Татьяна Пельтцер

"Звезды советского экрана": Александр Абдулов

Какую помощь получат больные СМА

На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

Милонов предложил закрепить запрет на аборты в Конституции

В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА

В ГД предложили ввести ответственность за пранки о коронавирусе

Около семи миллионов рублей стоит одна ампула лекарства от редкого генетического заболевания. Самые дорогие уколы в мире необходимы, чтобы облегчить жизнь пациентам со спинальной мышечной атрофией.

В России этой болезнью страдает почти тысяча человек, больше половины из них дети. Родители маленьких пациентов не могут приобрести такое дорогое лекарство. В Госдуме предложили решить проблему за счет бюджета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
общество медицина финансы Светлана Доброхотова экономика Вероника Иващенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика