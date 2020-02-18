Оплатить лечение детям с редкой болезнью предложили из бюджета

Около семи миллионов рублей стоит одна ампула лекарства от редкого генетического заболевания. Самые дорогие уколы в мире необходимы, чтобы облегчить жизнь пациентам со спинальной мышечной атрофией.

В России этой болезнью страдает почти тысяча человек, больше половины из них дети. Родители маленьких пациентов не могут приобрести такое дорогое лекарство. В Госдуме предложили решить проблему за счет бюджета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

