Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 января

В Москве продолжается подготовка к традиционным крещенским купаниям. Возле купелей собираются люди, на площадках работают раздевалки и пункты обогрева.

В некоторых российских регионах купания на Крещения уже завершились. Так, во Владивостоке к купелям выстроились немаленькие очереди.

Кроме того, в Москве за ближайшие 2 года построят еще 7 новых городских вокзалов и завершат ремонт Ленинградского вокзала. Также пассажиров ждут новые поезда на столичных диаметрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

