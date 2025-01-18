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Новости

18 января, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 января

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Крещенские купания закончились во Владивостоке

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В Москве продолжается подготовка к традиционным крещенским купаниям. Возле купелей собираются люди, на площадках работают раздевалки и пункты обогрева.

В некоторых российских регионах купания на Крещения уже завершились. Так, во Владивостоке к купелям выстроились немаленькие очереди.

Кроме того, в Москве за ближайшие 2 года построят еще 7 новых городских вокзалов и завершат ремонт Ленинградского вокзала. Также пассажиров ждут новые поезда на столичных диаметрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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