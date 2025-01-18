Жителей столицы предупредили о риске получения скрытых травм во время крещенских купаний

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Во время купания в проруби возможны как легкие травмы, так и сложные, а в некоторых случаях – летальный исход. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Кирилл Казаков.

Между тем диетолог Антонина Стародубова назвала рекомендуемую порцию дубайского шоколада. По ее мнению, из-за высокой калорийности стоит употреблять не более 15 граммов.

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