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18 января, 11:30

Общество

Жителей столицы предупредили о риске получения скрытых травм во время крещенских купаний

Жителей столицы предупредили о риске получения скрытых травм во время крещенских купаний

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Во время купания в проруби возможны как легкие травмы, так и сложные, а в некоторых случаях – летальный исход. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Кирилл Казаков.

Между тем диетолог Антонина Стародубова назвала рекомендуемую порцию дубайского шоколада. По ее мнению, из-за высокой калорийности стоит употреблять не более 15 граммов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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