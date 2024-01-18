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Новости

18 января, 23:00

Общество

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в Москве

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в Москве

Новости часа: в Москве выпало около 8 см осадков

Непогода сохранится в Москве до утра 19 января

Новости часа: Москва получила награду "За гостеприимство" за организацию выставки "Россия"

Снежный буран накрыл Москву

X Неделя памяти жертв Холокоста открылась в столичном театре "У Никитских ворот"

Новости часа: три знаковых объекта культурного наследия Москвы отреставрируют в 2024 году

Москва 24 покажет крещенские купания на Останкинском пруду

Высота снежного покрова в столице может увеличиться на 10–15 сантиметров

"Мой район. Новости": синоптики рассказали о погоде 19–20 января в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 11:00 20 января. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Все экипажи дорожного патруля ЦОДД оказывают помощь водителям на столичных дорогах. Об этом рассказали в Дептрансе.

Резиденты "Технополиса "Москва" инвестировали в экономику города свыше 160 миллиардов рублей. Об этом заявил Сергей Собянин.

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