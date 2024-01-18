Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 11:00 20 января. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Все экипажи дорожного патруля ЦОДД оказывают помощь водителям на столичных дорогах. Об этом рассказали в Дептрансе.

Резиденты "Технополиса "Москва" инвестировали в экономику города свыше 160 миллиардов рублей. Об этом заявил Сергей Собянин.