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18 января, 16:45

Общество

Голосование за лучшие лыжни и катки Москвы стартовало на портале "Активный гражданин"

Голосование за лучшие лыжни и катки Москвы стартовало на портале "Активный гражданин"

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С помощью приложения "Активный гражданин" москвичи выберут лучшие катки, лыжни и горки Москвы. Для этого на портале запустили три голосования. Об этом сообщает заммэра Наталья Сергунина.

В первом нужно назвать парки, где работают лучшие катки города. Второе голосование посвящено лыжным трассам. Замыкает тройку опрос, касающийся горок для тюбинга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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