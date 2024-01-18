Голосование за лучшие лыжни и катки Москвы стартовало на портале "Активный гражданин"

С помощью приложения "Активный гражданин" москвичи выберут лучшие катки, лыжни и горки Москвы. Для этого на портале запустили три голосования. Об этом сообщает заммэра Наталья Сергунина.

В первом нужно назвать парки, где работают лучшие катки города. Второе голосование посвящено лыжным трассам. Замыкает тройку опрос, касающийся горок для тюбинга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.