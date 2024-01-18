В связи с приближающейся метелью московские энергетики перешли в режим повышенной готовности. Ожидается, что в ближайшее время в столице выпадет около четверти месячной нормы осадков. Кроме того, по прогнозам синоптиков порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду.

Циклон надвигается на столицу с юго-запада. Первыми его приближение почувствуют жители Южного Бутова, Ясенева и Конькова. Полное покрытие циклоном территории Москвы ожидается примерно в 15:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.