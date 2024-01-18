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18 января, 13:15

Общество

Московские энергетики перешли в режим повышенной готовности

Московские энергетики перешли в режим повышенной готовности

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В связи с приближающейся метелью московские энергетики перешли в режим повышенной готовности. Ожидается, что в ближайшее время в столице выпадет около четверти месячной нормы осадков. Кроме того, по прогнозам синоптиков порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду.

Циклон надвигается на столицу с юго-запада. Первыми его приближение почувствуют жители Южного Бутова, Ясенева и Конькова. Полное покрытие циклоном территории Москвы ожидается примерно в 15:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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