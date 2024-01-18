Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 08:15

Общество

Почти 500 тыс москвичей получили рассылку с специальными видеообращениями от врачей

Почти 500 тыс москвичей получили рассылку с специальными видеообращениями от врачей

Метель ожидается в столице в течение 18 января

Новости часа: Роспотребнадзор проверил воду в 42 купелях Москвы

"Мой район. Новости": москвичей пригласили на экскурсии по концерну "Бабаевский"

102 тыс человек побывали в Третьяковке в новогодние выходные

Новости часа: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за погоды

Новости часа: более 1,5 тыс рабочих мест появятся на фармпредприятиях Москвы

Москвичи поделились кадрами живописного заката

Москвичам рассказали, где оборудовали места для купания в Крещение

Синоптики предупредили о порывах ветра до 20 м/с 18 января

Почти полмиллиона москвичей получили рассылку с персональными видеообращениями главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова. Такие послания отправляются пациентам, которые несвоевременно выполняют рекомендации медиков, не сдают анализы или не заканчивают начатые исследования.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в роликах людей призывают внимательнее относиться к своему здоровью и выполнять рекомендации специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим СеликовМарьяна Яцкевич
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика