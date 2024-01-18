Почти 500 тыс москвичей получили рассылку с специальными видеообращениями от врачей

Почти полмиллиона москвичей получили рассылку с персональными видеообращениями главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова. Такие послания отправляются пациентам, которые несвоевременно выполняют рекомендации медиков, не сдают анализы или не заканчивают начатые исследования.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в роликах людей призывают внимательнее относиться к своему здоровью и выполнять рекомендации специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.