Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 23:00

Общество

Роспотребнадзор зафиксировал скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

Роспотребнадзор зафиксировал скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

"Жизнь в большом городе": домашние питомцы

"Актуальный репортаж": в Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

Новости часа: Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Правительство РФ не поддержало законопроект о выходном дне 31 декабря

Кабмин РФ не поддержал законопроект о выходном дне 31 декабря

Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции

Новости часа: Путин заявил, что МРОТ должен индексироваться выше уровня инфляции

"Мой район. Навигатор": синоптики рассказали о температуре в столице до конца зимы

Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Роспотребнадзор по всей стране зафиксировал скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ. За помощью к медикам обратились почти 900 тысяч человек. По сравнению с прошлой неделей показатели выросли на 53%.

Чаще всего пациенты болеют свиным гриппом – на него приходится 70% всех случаев заражения. Он считается более опасным, так как вирус способен вызывать тяжелое течение заболевания и осложнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоВиктория ЖильцоваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика