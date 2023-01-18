Роспотребнадзор зафиксировал скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

Роспотребнадзор по всей стране зафиксировал скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ. За помощью к медикам обратились почти 900 тысяч человек. По сравнению с прошлой неделей показатели выросли на 53%.

Чаще всего пациенты болеют свиным гриппом – на него приходится 70% всех случаев заражения. Он считается более опасным, так как вирус способен вызывать тяжелое течение заболевания и осложнения.

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