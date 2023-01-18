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18 января, 18:15

Общество

Правительство РФ не поддержало законопроект о выходном дне 31 декабря

Правительство РФ не поддержало законопроект о выходном дне 31 декабря

Кабмин РФ не поддержал законопроект о выходном дне 31 декабря

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В правительстве не поддержали проект об установлении последнего дня года выходным. Ранее с таким предложением выступили депутаты Госдумы после многочисленных просьб от предприятий и жителей страны.

По мнению авторов инициативы, если 31 декабря выпадало на рабочий день, то трудовые функции все равно выполнялись не в полном объеме. К тому же многие люди старались взять отгул, чтобы подготовиться к празднику.

Тем не менее в правительстве сообщили, что перенос выходного дня – избыточная мера. В 2022 году 31 декабря выпало на субботу, в 2023 году – на воскресенье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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