Правительство РФ не поддержало законопроект о выходном дне 31 декабря

В правительстве не поддержали проект об установлении последнего дня года выходным. Ранее с таким предложением выступили депутаты Госдумы после многочисленных просьб от предприятий и жителей страны.

По мнению авторов инициативы, если 31 декабря выпадало на рабочий день, то трудовые функции все равно выполнялись не в полном объеме. К тому же многие люди старались взять отгул, чтобы подготовиться к празднику.

Тем не менее в правительстве сообщили, что перенос выходного дня – избыточная мера. В 2022 году 31 декабря выпало на субботу, в 2023 году – на воскресенье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.