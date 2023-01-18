Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 м/с

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей столицы об усилении ветра. По прогнозам синоптиков, 18 января после 15:00 и в течении суток в столице ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Кроме того, будет пасмурно, дождь, местами возможна гололедица.

Городские службы и МЧС призвали горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. На дороге необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.