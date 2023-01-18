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Общество

Пандемия COVID-19 повлияла на состояние репродуктивного здоровья россиян – Мурашко

Пандемия COVID-19 повлияла на состояние репродуктивного здоровья россиян – Мурашко

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 повлияла на состояние репродуктивного здоровья россиян. Он отметил важность вакцинации от коронавируса.

По словам министра, ученые начали исследовать влияние и отдаленные последствия коронавируса в 2021 году. В Минздраве пришли к выводу, что у женщин старше 35 лет, перенесших заболевание, вероятность проблем с репродуктивной функцией в пять раз выше, чем у тех, кто не болел COVID-19.

Специалисты призвали россиян, которые планируют стать родителями, прививаться от коронавируса, чтобы минимизировать риски. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоРоман Карлов
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