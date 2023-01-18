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Общество

"Актуальный репортаж": в России вырос спрос на аренду игровых приставок

"Актуальный репортаж": в России вырос спрос на аренду игровых приставок

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Спрос на аренду игровых приставок в России всего за несколько месяцев вырос более чем на 40%. Производители консолей уже прекратили поставки и отключили региональные цифровые магазины.

В итоге игрокам остается меняться приставками или брать их на прокат на несколько дней. При этом покупать оставшиеся консоли слишком дорого.

Можно ли арендовать последние модели игровых устройств? И какую еще технику россияне берут во временное пользование? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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