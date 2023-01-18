"Работа идет безостановочно": волонтеры рассказали о выдаче гуманитарной помощи в Донецке

Московские волонтеры продолжили раздавать гуманитарную помощь в Донецке. Жители столицы передают все, что может быть нужно местным, например, предметы гигиены, теплые вещи и лекарства.

Так, за время новогодних каникул москвичи собрали несколько тонн гуманитарной помощи. Все это проходит в рамках акции "Москва помогает".

"У нас есть списки людей, которые нуждаются в помощи, и работа идет безостановочно. В такой обстановке люди часто забывают про праздник, а мы хотели напомнить о том, что он все-таки есть", – рассказала руководитель студенческих отрядов в ДНР.

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