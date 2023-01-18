Более 25 тыс наград получили ученики детских школ искусств Москвы в 2022 году

Более 25 тысяч наград получили ученики столичных детских школ искусств в 2022 году. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Для горожан творческие учреждения провели почти 13 тысяч концертов, представлений, выставок и мастер-классов. Как отметила Сергунина, город создает все условия, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свой талант.

В столичных школах искусств преподают музыку, живопись, хореографию, всего – больше 40 дисциплин. Дети занимаются в хорошо оборудованных залах и студиях. На данный момент в Москве работают более 150 детских школ и колледжей искусств. В 2022 году там появились и новые направления – звукорежиссура, веб-дизайн, анимация.

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