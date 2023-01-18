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07:30

Общество

Россияне поддержали идею ограничить чиновникам заграничный отдых во время СВО – опрос

Россияне поддержали идею ограничить чиновникам заграничный отдых во время СВО – опрос

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Россияне поддержали идею ограничить чиновникам заграничный отдых во время СВО. По данным социологического опроса, так высказались 60% человек. Еще 18% предлагают госслужащим проводить отпуска в дружественных странах. Еще 16% считают, что тем, кто допущен к гостайне, выезд нужно запретить полностью. Против каких-либо ограничений высказались 4% респондентов.

Идею ограничить зарубежные поездки депутатов и чиновников на время специальной военной операции начали обсуждать после нескольких скандалов с региональными госслужащими, которые выкладывали в соцсети фото и видео с новогодних каникул из дорогих зарубежных городов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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