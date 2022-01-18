В столице открылись купели

В Москве и области уже начали работать купели. По словам завотделением Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, врача-физиотерапевта, врача ЛФК Александра Мелия, он бы рекомендовал крещенские купания только ограниченной категории граждан.

"Я бы очень ограниченному количеству людей рекомендовал бы купание, потому что это относится к экстремальным видам воздействия на человека. И не каждый человек может это воздействие перенести хорошо", – отметил эксперт.

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