Россиянам предложили купить день для свадьбы в "красивую" дату

Россияне выставляют на продажу день для проведения свадьбы. На сайтах, где обычно предлагают одежду, обувь и бытовую технику, теперь якобы можно купить "красивую" дату для регистрации. Ближайшая дата 22 февраля.

Один из продавцов запросил за бронь 22 миллиона 2 тысячи 22 рубля. Но это единичные случаи. Вообще цены на такие позиции составляют около 350 тысяч рублей.

Однако в Управление ЗАГС Москвы предупредили, что подобные объявления – обыкновенное мошенничество. Потому что даже если пара откажется от регистрации в назначенный день, то занятый ими слот не освобождается и передать его другой паре, как уверяют авторы объявлений, невозможно. Поэтому все объявления о "красивом" браке – это обман.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.