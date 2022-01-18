Москвичам рассказали, сколько стоит тест для выявления штамма "Омикрон"

Тесты на выявление "Омикрона" будут стоить на 20–30% больше предыдущих штаммов. А в лабораториях на данный момент много желающих провериться.

Руководитель департамента и медицинского маркетинга лаборатории Татьяна Ивановна рассказала, что с 17 января пациентам предлагаются ПЦР-тесты с определением штамма "Омикрон". Сдать этот тест можно в любых отделениях Москвы, Московской области и в ряде регионов. Стоимость такого исследования составляет 2 100 рублей без учета взятия материала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.