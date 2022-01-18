На 30% подорожают тесты для выявления "Омикрона" – разработчики

Тесты на коронавирус подорожают. Выявление "Омикрона" будет стоить на 20–30% больше предыдущих штаммов. Об этом рассказали разработчики новой тест-системы.

Новый штамм оказался намного опаснее "Дельты". Во всем мире наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В пунктах вакцинации люди занимают очередь с самого утра.

Тем временем в Центре имени Гамалеи разработали тест-систему для выявления вируснейтрализующих антител к штамму "Омикрон", но доступна она только на территории медицинского учреждения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.