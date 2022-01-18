В Москве выявили 8 342 случая коронавируса

В Москве выявили 8 342 случая заражения коронавирусом за сутки. Выздоровели за последние 24 часа 1 838 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области положительный результат тестов на коронавирус получили 2 754 человека. Выписали при этом 1 415 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 31 252 новых случая коронавируса. В 5 037 (16,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 865 512 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Чукотском автономном округе, Ульяновской области и Забайкальском крае.

В мире число заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 330 миллионов. Сейчас болеют почти 57 миллионов человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 97 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.