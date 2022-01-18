В Москве выявили 8 342 случая коронавируса

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В Москве выявили 8 342 случая заражения коронавирусом за сутки. Выздоровели за последние 24 часа 1 838 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
В Московской области положительный результат тестов на коронавирус получили 2 754 человека. Выписали при этом 1 415 пациентов.
За последние сутки в России подтвердили 31 252 новых случая коронавируса. В 5 037 (16,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
С начала пандемии в России зарегистрировано 10 865 512 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Чукотском автономном округе, Ульяновской области и Забайкальском крае.
В мире число заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 330 миллионов. Сейчас болеют почти 57 миллионов человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 97 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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