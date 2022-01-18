Москвичам рассказали, куда жаловаться, если во дворах не убирают снег

Если в столичных дворах не убран снег, то можно написать или позвонить в управляющую компанию. Далее следует обращаться в электронную приемную Мосжилинспекции.

Также обратить внимание на проблему можно в онлайн-режиме на портале "Наш город". Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать из каталога нужную тему, указать адрес, описать проблему и прикрепить фото.

Еще одним вариантом является написать или позвонить на mos.ru.

Кроме того, если не убран снег на улицах и дорогах, то можно обратиться в Объединение административно-технических инспекций. Заявки принимают через электронную приемную или по телефону.

На снежные завалы во дворах можно пожаловаться в Единый диспетчерский центр Москвы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.