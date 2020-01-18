Выбрали лучших среди исполнителей патриотических произведений

Отборочный тур всероссийского фестиваля-конкурса "Красная Гвоздика – Юные Таланты" прошел на ВДНХ. Школьники исполняли патриотические песни.

После экскурсии по обновленной выставке композиторы, поэты и исполнители собрались за круглым столом. Они обсудили создание новых образов в детских песнях и продолжение примеров советской композиторской школы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.