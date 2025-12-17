Москвичам рассказали, что можно подарить близким на Новый год. Среди актуальных идей – подарочные карты "Рив Гош", сертификаты на маникюр и педикюр в салонах "Пальчики", а также сертификаты на тайский спа-уход в сети "Тайрай".

В "Рив Гош" можно оформить электронную карту с любым номиналом через приложение, в "Пальчиках" – подарить комплекс "Все пальчики разом", а в "Тайрай" – сертификат в коробке, конверте или в цифровом виде, причем до 31 декабря при покупке двух сертификатов третий дарят бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.