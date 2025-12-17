Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 19:30

Общество

Москвичам рассказали, что можно подарить близким на Новый год

Москвичам рассказали, что можно подарить близким на Новый год

"Вопрос спорный": нужно ли запретить домашние роды

Роспотребнадзор опроверг информацию об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье

Новости социального блока Москвы

Климатолог рассказал о потеплении в Центральной России

"Интервью": Виталий Милонов – о повышении рождаемости

Москва приготовила новогоднюю программу и подарки для семей участников СВО

Снежный покров начнет формироваться в Москве на следующей неделе

Россиянам рассказали, какие цвета принесут удачу в новогоднюю ночь

"Деньги 24": 63% россиян признались, что совершают импульсивные покупки

Москвичам рассказали, что можно подарить близким на Новый год. Среди актуальных идей – подарочные карты "Рив Гош", сертификаты на маникюр и педикюр в салонах "Пальчики", а также сертификаты на тайский спа-уход в сети "Тайрай".

В "Рив Гош" можно оформить электронную карту с любым номиналом через приложение, в "Пальчиках" – подарить комплекс "Все пальчики разом", а в "Тайрай" – сертификат в коробке, конверте или в цифровом виде, причем до 31 декабря при покупке двух сертификатов третий дарят бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Фоменко

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика