Роспотребнадзор опроверг информацию об "эпидемии гонконгского гриппа" в Подмосковье. Ранее сообщения об этом появились в СМИ. В ведомстве сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне и не превышает пороговых значений.

Специалисты проводят постоянный лабораторный мониторинг циркулирующих вирусов. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести. В больницу с гриппом и ОРВИ попадают около 2% от всех заразившихся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.