Климатолог рассказал о потеплении в Центральной России

Центральная Россия находится в климато-чувствительной зоне, где потепление происходит быстрее среднемировых показателей. Как сообщил климатолог, академик РАН Владимир Клименко, если планета теплеет на 1 градус, то Центральная Россия – более чем на 2, а Москва – более чем на 3.

В мегаполисах потепление выражено еще сильнее, чем в окружающей местности.

При этом, по прогнозу синоптиков, последняя неделя уходящего года принесет в Москву морозную погоду. Ночные температуры будут опускаться до минус 6–11 градусов, в отдельные ночи – до минус 15. Днем столбики термометров покажут от минус 1 до минус 6 градусов.

