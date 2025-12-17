Москва приготовила новогоднюю программу и подарки для семей участников СВО

Москва приготовила специальную новогоднюю программу и подарки для семей участников специальной военной операции. С каждой семьей предварительно связывается куратор из новогоднего контакт-центра, чтобы согласовать удобное время для доставки или оформить самовывоз из Единого центра поддержки.

Каждый ребенок участника СВО в возрасте от 3 до 13 лет получит сладкий подарок и приглашение на елку мэра. Подарки к новогоднему столу доставят женам и родителям военнослужащих, находящихся в зоне СВО, а также ветеранам, завершившим службу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.