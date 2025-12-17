Тамбовская неваляшка вновь стала популярной

Тамбовская неваляшка переживает новую волну популярности. Спрос на игрушку вырос после того, как в этом году она стала символом проекта "Новогодняя Россия" в Национальном центре "Россия".

Инсталляции неваляшек в шапках-ушанках установлены на западном входе и в атриумах центра. Разнообразные модели, от сувенирных миниатюр до классических вариантов, продают в тематическом новогоднем универмаге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.